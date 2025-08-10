 Skip to main content
На 12 август Европа ќе потоне во „целосен мрак“

Калеидоскоп

10.08.2025

Овој небесен спектакл ќе биде видлив само од неколку локации, со најдобри услови во Исланд и северна Шпанија, кои ќе бидат во самиот центар на овој космички настан.

Последното целосно затемнување на сонцето на европско тло е забележано во 1999 година, што го прави овој настан исклучително редок и очекуван. Се очекува феноменот да предизвика голем интерес кај ентузијастите за астрономија и туристите, а резервациите за патување веќе се зголемуваат во регионите каде што затемнувањето ќе биде најјасно видливо.

За време на целосно затемнување на сонцето, Месечината ќе се наоѓа точно помеѓу Земјата и Сонцето, целосно блокирајќи го Сонцето и претворајќи го денот во ноќ за кратко време. Овој настан предизвикува и посебен феномен на небото, кој многумина ќе имаат можност да го видат во живо.

Затемнувањето на сонцето станува сè попопуларна причина за патување, а „ноктуризмот“ – или туризмот базиран на набљудување на небото – привлекува сè поголем број луѓе низ целиот свет. На пример, по последното затемнување во Северна Америка имаше значително зголемување на побарувачката за сместување и летови.

Затоа, ако планирате да бидете дел од овој редок небесен настан, запомнете – 12 август 2026 година е датум што вреди да се планира!

