ЕВН Македонија го одбележа Денот на Никола Тесла

ЕВН Македонија

По повод Денот на Никола Тесла, ЕВН Македонија организираше едукативна посета на изложбата „20 години ЕВН Македонија – 20 години полни со енергија“ за група деца во Чифте амам.

фото: ЕВН Македонија

Како што соопштуваат од компанијата, најмладите имаа можност да откријат интересни факти за електричната енергија, да дознаат кој бил Никола Тесла и данаучат повеќе за електричната енергија, нејзиниот пат од производство до домовите и колку е важна во секојдневниот живот, разгледувајќи фотографии и приказни за развојот на ЕВН Македонија во изминатите 20 години.

фото: ЕВН Македонија

Во рамки на посетата беше организирана и креативна работилница, на која создаваа дела инспирирани од природата и преку игра и креативно изразување ја откриваа важноста на грижата за светот околу нас.

фото: ЕВН Македонија

Изложбата „20 години ЕВН Македонија – 20 години полни со енергија“, која е дел од одбележувањето на 20 годишниот јубилеј, има документаристички карактер и претставува ретроспектива на најзначајните проекти и достигнувања на компанијата во изминатите две децении.

фото: ЕВН Македонија

Посетителите преку фотографии, архивски материјали и факти можат да го проследат развојот на компанијата, инвестициите во електродистрибутивната мрежа, дигитализацијата на процесите, развојот на обновливите извори на енергија и придонесот кон модернизацијата на македонскиот енергетски сектор.

фото: ЕВН Македонија

ЕВН Македонија и преку овие активности го продолжува својот придонес кон подигнување на свеста за значењето на електроенергетиката, науката и техничките науки кај младите генерации, поттикнувајќи интерес за знаењето, иновациите и одржливиот развој, велат од компанијата.

фото: ЕВН Македонија