Драма над македонското небо: Се скршил прозорец на „Рајан Ер“, држеле патник да не излета

Вистински хорор во воздухот доживеале патниците на авионот на „Рајанер“ што полетал од Солун кон Минхен во Германија денеска наутро.

Според сведоштвата на патниците, сè започнало со силен звук сличен на експлозија, по што во кабината настанала паника. Наводно, поради падот на притисокот, воздухот го повлекол човекот што седел до оштетениот прозорец, додека неговата сопруга и другите патници се обиделе да го држат и да го вратат на неговото место.

Според првите информации, инцидентот е предизвикан од дефект на моторот на авионот што сообраќал на релација Солун-Минхен. Поради дефектот, како што е наведено, се одвоиле некои делови од моторот, кои го удриле прозорецот на кабината и предизвикале негова штета.

Пилотите го откриле проблемот додека авионот бил над Македонија и одлучиле да се вратат во Солун зашто дефектот не можел да се реши во воздух.

Пилотот веднаш реагирал, го променил курсот и одлучил да го врати авионот на аеродромот „Македонија“ во Солун, од каде што претходно полетал авионот.

Авионот слетал успешно, а патниците безбедно го напуштиле авионот. Повредениот маж бил пренесен во болница во Солун поради повреда на вратот и изгореници од триење.





Еден од патниците на летот за Радио Солун 94,5 раскажа за драматичните моменти од кабината на авионот.