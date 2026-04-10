10.04.2026
Петок, 10 април 2026
Зеленски: Украина ќе го почитува велигденското примирје

10.04.2026

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Киев ќе го почитува велигденското примирје, откако рускиот претседател Владимир Путин прогласи велигденско примирје.

„Украина постојано изјавуваше дека е подготвена за реципрочни чекори. Предложивме прекин на огнот за време на велигденските празници оваа година и ќе дејствуваме соодветно“, објави Зеленски на Телеграм.


Тој нагласи дека на луѓето им е потребен Велигден без закани и вистински потег кон мир.

Рускиот претседател Владимир Путин синоќа прогласи велигденско примирје, соопшти прес-службата на Кремљ.

Во соопштението се вели дека со одлука на Врховниот командант на руските вооружени сили, во врска со приближувањето на православниот празник Велигден, е прогласено примирје од 16:00 часот по московско време (15:00 часот по централно европско време) на 11 април до крајот на денот на 12 април. Москва очекува украинската страна да го следи рускиот пример во врска со велигденското примирје. Се наведува дека Путин им наредил и на руските вооружени сили да ги прекинат непријателствата за време на примирјето, но да бидат подготвени да одговорат на непријателот.

Поврзани вести

Свет  | 10.04.2026
Сијарто до Зеленски: Престани присилно да ги регрутираш Унгарците
Свет  | 09.04.2026
Венс: САД никогаш не ветиле примирје во Либан во рамки на договорот со Иран
Свет  | 08.04.2026
Пакистан го наговорил Трамп да се согласи на двонеделно примирје