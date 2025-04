Загина целото семејство, дедото водеше познат клуб, а таа беше на чело на Сименс: Која е сопругата на бизнисменот од хеликоптерот?

Извршниот директор на Сименс и неговото семејство, како и пилотот кој управуваше со хеликоптерот, загинаа во несреќа што се случи при разгледување на Менхетен.

Мерсе Кампруби Монта беше сопруга на Агустин Ескобар, директорот на Сименс во Шпанија. Таа трагично загина заедно со нејзиниот сопруг и нивните три деца, на возраст од четири, пет и 11 години, во хеликоптерска несреќа во реката Хадсон во Њујорк за време на семеен одмор.

❗️Deadly NYC 🚁 Crash: Helicopter Smashes into Hudson River At least six people have been killed when the chopper hit the water off Manhattan. pic.twitter.com/3z2Gtsy0rV

Работела како менаџер за глобална комерцијализација во Сименс Енерџи, каде што била одговорна за меѓународни стратегии за комерцијализација во енергетскиот сектор. Таа исто така беше активна во професионални мрежи и програми за лидерство.

Во 2023 година, таа ја заврши Програмата за генерален менаџмент (PDG) на IESE Business School – Универзитетот во Навара. Таа во објава на социјалната мрежа Линкедин им се заблагодари на семејството и колегите за поддршката во текот на студирањето, особено истакнувајќи ги нејзините три деца кои и дозволиле да учи за викендите.

Мерсе потекнуваше од истакнато каталонско семејство со длабоки врски со фудбалскиот клуб Барселона. Таа беше внука на Агусти Монтал, претседател на клубот од 1969 до 1977 година, кој најдобро се памети по тоа што го доведе Јохан Кројф, кој во тоа време важеше за најдобар фудбалер на светот. Исто така, нејзиниот прадедо, Агусти Монтал и Галобарт, бил претседател на клубот од 1946 до 1952 година.

Вака се опишала на својот профил на деловната социјална мрежа LinkedIn: Ориентиранa кон резултати, со инженерско искуство. Тимски играч со повеќе од 14 години искуство во енергетскиот сектор. Специјализиран за консултативна продажба, користејќи методологии за размислување за дизајн; На проблемите им пристапувам холистички, нудејќи ги најдобрите решенија прилагодени на потребите на клиентите.

Имав привилегија да работам на различни проекти на меѓународните пазари, живеејќи во Њујорк, каде што успешно реализирав проекти во САД и Канада. Дополнително, стекнав драгоцено искуство работејќи од Латинска Америка, каде што бев одговорнa за развој на енергетскиот бизнис во тој регион.

Моментално работам од Барселона, Шпанија и сум страстен за унапредување на иновациите и одржливоста во енергетскиот сектор. Најмногу уживам да работам во средини за соработка, каде што можам да го искористам моето меѓународно искуство и да работам со различни тимови за да постигнам заеднички цели.

Доколку сакате да се поврзете или да ги истражите можностите за соработка, ве молиме слободно контактирајте ме. Би сакал да се поврзам со колеги професионалци кои ја делат истата страст за извонредност и создавање позитивно влијание во енергетската индустрија, напишала таа.

Нејзината трагична смрт остави длабока трага во бизнис заедницата и поширокото општество, каде што беше позната по својата професионалност, посветеност и топлина.

Family from Helicopter crash in New York picture taken just before flight. Arrived in New York from Spain earlier same day. Poor little ones, so sad. Lord have mercy on their souls. RIP. pic.twitter.com/rpfe4c9Ffc