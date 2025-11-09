Втор круг локални избори во Косово

Во 18 од 38-те општини во Косово, вклучувајќи го и главниот град Приштина, денеска се одржува втор круг од локалните избори, при што полицијата и обвинителството најавија дополнителни мерки со цел да се обезбеди мирно одвивање на изборниот процес, јавува Косовското радио и телевизија.

По првиот круг од локалните избори во Косово, кој се одржа на 12 октомври, стана јасно дека во 18 општини во земјата ќе има втор круг. Тоа се главниот град Приштина, општините Вуштри (Вучитрн) и Јужна Митровица во Северно Косово; Фуше Косово и Обилич во Централно Косово; Клина, Јуник и Пеја (Пеќ) во Западно Косово; Ѓакова (Ѓаковица), Раховец, Драгаш (Краковишта), Сухарека и Призрен во Југозападно Косово; Ѓилан (Гњилане), Мамуша, Витија (Витина) и Качаник во Југоисточно Косово.

Во главниот град Приштина на гласање во вториот круг одат досегашниот градоначалник Парпарим Рама од десноцентристичкиот Демократски сојуз на Косово и Хајрула Чеку од владејачкото левонационалистичко Движење „Самоопределување“, кој во моментов е министер за култура.

Косовското обвинителство во петокот објави дека ќе распореди 80 обвинители од целата земја во општините каде што се гласа денеска, со цел да се преземат адекватни и навремени мерки во случај на неправилности во изборниот процес.

Косовската полиција, исто така, соопшти дека вовела посебен оперативен план за спроведување на вториот круг од изборите, во рамките на кој на терен се распоредени дополнителни полициски службеници и координатори и се спроведени дополнителни обуки за да се обезбеди мирно одвивање на изборниот процес.