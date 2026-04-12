Во Кувајт уапсени 24 лица осомничени за финансирање терористички ентитети

Дваесет и четири луѓе се уапсени во Кувајт поради „финансирање терористички ентитети“, објави Министерството за внатрешни работи.

„Безбедносните сили спроведоа операција со која се спречи криминален заговор насочен кон поткопување на безбедноста на земјата и финансирање терористички субјекти и организации“, се вели во пораката од министерството објавена на социјалната мрежа X.

„Државната безбедносна агенција уапси 24 кувајтски државјани со пари поврзани со забранети активности“, се додава во соопштението.

Министерството наведе нелегални активности што вклучуваат собирање средства под религиозни изговори. Не се дадени детали за организаторите и вклучените земји.

Во март Кувајт уапси шест лица осомничени за врски со либанскиот Хезболах како дел од истрагата за заговори за атентат во таа земја. Проиранското исламистичко движење негира какво било присуство во Кувајт.