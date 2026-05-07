Во Јужна Африка идентификуван сојот на хантавирус што предизвика смрт кај патници на заразениот крузер

Во Јужна Африка, прелиминарно е идентификуван сојот на хантавирусот, кој предизвика смрт кај патниците на бродот Хондиус.

Иако има повеќе од 38 соеви, сакаме да разгледаме само еден – сојот од Андите. Тестот NICD всушност покажа дека токму овој сој предизвикал инфекција кај две лица, барем според прелиминарниот тест“, изјави министерот за здравство на Јужна Африка, Арон Мотсоаледи.

Според него, сојот од Андите е единствениот од познатите што се пренесува од човек на човек. Министерот додаде дека таквиот пренос е редок и се случува само со многу близок контакт меѓу луѓето.