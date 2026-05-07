07.05.2026
Во Јужна Африка идентификуван сојот на хантавирус што предизвика смрт кај патници на заразениот крузер

Во Јужна Африка, прелиминарно е идентификуван сојот на хантавирусот, кој предизвика смрт кај патниците на бродот Хондиус.

Иако има повеќе од 38 соеви, сакаме да разгледаме само еден – сојот од Андите. Тестот NICD всушност покажа дека токму овој сој предизвикал инфекција кај две лица, барем според прелиминарниот тест“, изјави министерот за здравство на Јужна Африка, Арон Мотсоаледи.

Над 20 лица од заразениот брод шетаат низ светот: Болеста се пренесува од човек на човек

Според него, сојот од Андите е единствениот од познатите што се пренесува од човек на човек. Министерот додаде дека таквиот пренос е редок и се случува само со многу близок контакт меѓу луѓето.

Не е изненадувачки што првите жртви биле сопруг и сопруга, токму поради овој близок контакт, неопходен за пренос на вирусот“, вели Мотсоаледи.

