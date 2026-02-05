 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник

Виткоф: САД, Украина и Русија се согласија за размена на 314 затвореници

Свет

05.02.2026

Специјалниот пратеник на Соединетите Американски Држави, Стив Виткоф изјави дека денеска делегациите на САД, Украина и Русија се согласиле да разменат 314 затвореници – што е прва таква размена во последните пет месеци.

Овој исход е постигнат по детални и продуктивни мировни преговори. Иако претстои значителна работа, чекори како овој покажуваат дека одржливиот дипломатски ангажман дава опипливи резултати и ги унапредува напорите за завршување на војната во Украина, наведе Виткоф на Икс.

Тој додаде дека разговорите ќе продолжат и дека се очекува натамошен напредок во наредните недели.

Поврзани вести

Свет  | 24.01.2026
Виткоф и Кушнер го повикаа Нетанјаху да ја почне втората фаза од примирјето во Газа
Свет  | 22.01.2026
Американските емисари Виткоф и Кушнер слетаа во Москва на средба со Путин
Свет  | 22.01.2026
Виткоф: Постигнат е голем напредок во мировните преговори меѓу Русија и Украина
﻿