25.01.2026
Виткоф и Кушнер го повикаа Нетанјаху да ја почне втората фаза од примирјето во Газа

Свет

24.01.2026

Влада на Израел

Високите американски претставници Стиф Витков и Џаред Кушнер се сретнаа со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, повикувајќи ја неговата влада да ја почне втората фаза од прекинот на огнот во Појасот Газа.

Нетанјаху се сретна со пратеникот на претседателот Доналд Трамп, Стив Виткоф и неговиот зет и советник за Блискиот Исток, Џаред Кушнер“, се наведува во соопштението од кабинетот на израелскиот премиер, во кое не се дадени детали за разговорот.

Неименуван функционер од Белата куќа ја потврди средбата.

САД сакаат за 112 милијарди долари да ја претворат Газа во „Ривиера на Блискиот Исток“

САД сакаат примирјето постигнато со посредство на Трамп да остане во сила, но Нетанјаху се соочува со притисок да почека додека палестинското движење Хамас не ги врати останките од последниот заложник во Газа.

Втората фаза од прекинот на огнот вклучува повторно отворање на граничниот премин Рафа помеѓу Газа и Египет.

Прекинот на огнот стапи на сила на 10 октомври.

