25.01.2026
Недела, 25 јануари 2026
Макрон ќе воведува забрана за користење на социјалните мрежи за лица под 15 години

Свет

24.01.2026

Францускиот претседател Емануел Макрон вети дека владата ќе почне „забрзана постапка“ за да се осигура дека парламентот брзо ќе го усвои законот за забрана на социјалните медиуми за лица под 15 години, за да може да стапи на сила следната учебна година.

Ја замолив владата да почне забрзана постапка за да може да помине низ Сенатот. Бидејќи она што сакам да го направам, обврската што ја дадов во една од моите дебати, е да ја имплементирам забраната следната учебна година“, рече Макрон во видео порака емитувана од француската БФМТВ.

Според Уставот, забрзаната постапка за парламентарно разгледување на законот овозможува негово брзо спроведување.

Ги забрануваме социјалните медиуми за лица под 15 години и ќе ги забраниме мобилните телефони во нашите средни училишта. Верувам дека ова е јасно правило, јасно за нашите тинејџери, јасно за семејствата, јасно за наставниците и ние одиме напред“, додаде Макрон.

Францускиот претседател рече дека „мозоците на децата и тинејџерите не се на продажба“.

Емоциите на нашите деца и тинејџери не се на продажба или манипулација, ниту од американските платформи, ниту од кинеските алгоритми“, додаде Макрон.

