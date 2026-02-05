Заменик-претседателот на рускиот Совет за безбедност, Дмитриј Медведев, денес оцени дека киднапирањето на уапсениот претседател на Венецуела, Николас Мадуро, е „неограничено кршење на меѓународното право“.

Донал Трамп и Дмитри Медведев

Медведев: Киднапирањето на Мадуро е кршење на меѓународното право

Заменик-претседателот на рускиот Совет за безбедност, Дмитриј Медведев, денес оцени дека киднапирањето на уапсениот претседател на Венецуела, Николас Мадуро, е „неограничено кршење на меѓународното право“.

Во авторски текст објавен на веб-страницата на РИА Новости, Медведев наведува дека киднапирањето на висок функционер е дел од пошироката цел за стекнување ексклузивна контрола врз Западната хемисфера и додава дека не станува збор само за фактичка, туку и за правна „безбедност“ на таквите аквизиции.

„И ова не е само дрско киднапирање. Отвореното киднапирање на висок функционер е дел од многу поважна цел: стекнување ексклузивна контрола врз Западната хемисфера“, рече Медведев.

Тој потсети дека Мадуро, како шеф на државата, уживал апсолутен и функционален имунитет од странско кривично гонење, што е потврдено со пресудите на Меѓународниот суд на правдата и практиката на судења на лидери на други држави.

Според документите на ОН, трговијата со дрога не е опфатена со исклучоци од таков имунитет, истакна Медведев.

Настаните во Венецуела, според него, предизвикаа „силен геополитички земјотрес“ и претставуваат „циничен предизвик за целиот систем на меѓународни односи“.

Инаку венецуелските власти веруваат дека целта на американскиот напад била да се преземе контролата врз нафтата и минералните ресурси, а во нападот загинаа 83 лица, а 112 беа повредени.

Суд во Њујорк го одржа првото рочиште во случајот на Мадуро, каде што тој се соочува со обвиненија за „наркотероризам, трговија со кокаин и поседување митралези и експлозивни направи за употреба против Соединетите Американски Држави“.

Мадуро се изјасни за невин, а следното рочиште е закажано за 17 март.

Русија изрази длабока загриженост за инцидентот и ја потврди својата солидарност со венецуелскиот народ, нарекувајќи го киднапирањето неприфатлив напад врз државниот суверенитет и повикувајќи го раководството на САД да ги ослободи Мадуро и неговата сопруга.