Медведев по говорот во Давос: Европа е плукната во лице од сопствениот „посинок“

Светскиот економски форум во Давос стана арена на жестоки пораки. По остриот говор на украинскиот претседател Володимир Зеленски во кој ја прекори Европа за пасивност, пристигна брутален одговор од Москва преку поранешниот руски претседател Дмитриј Медведев.

Медведев: „ЕУ повторно е плукната во лице“

Актуелниот заменик-претседател на Советот за безбедност на Русија, Дмитриј Медведев, не ги штедеше зборовите на социјалната мрежа „Х“, користејќи навредлив и недипломатски речник за да го коментира настапот на Зеленски.

„Суперката со шеги што Европејците ја добија во Давос од неблагодарна свиња за шверц на дрога, која ги навреди како слаби и скржави, требаше да заврши со шлаканица во лицето. Но, ова не е првпат немоќната ЕУ да биде плукната во лицето – прво од нивните американски господари, а сега од нивниот ретардиран посинок“, напиша Медведев.

Зеленски до Европа: Зборувате премногу, а дејствувате премалку

Претходно, Володимир Зеленски упати сериозни критики до европските лидери, обвинувајќи ги за неодлучност и постојано чекање насоки од САД и Доналд Трамп. Тој го спореди европското однесување со култниот филм „Бескраен ден“ (Groundhog Day).

Клучните поенти од говорот на Зеленски:

Стагнација: „Минатата година реков дека Европа мора да знае како да се одбрани – помина една година и ништо не се промени.“

Зеленски ги обвини лидерите дека се фокусирани на Гренланд и на изборните резултати во САД, наместо на сопствената безбедност. Симболични потези: Тој ја исмеа идејата за испраќање симболичен број војници во Гренланд: „Испраќање 14 или 40 војници… каква порака испраќа тоа до Путин или Кина?“

Контекст: Растечки тензии во Давос

Додека Зеленски бара поодлучна воена и финансиска поддршка, тврдејќи дека Европа е заглавена во бесконечни дискусии, Москва го користи овој момент за да го нагласи раздорот помеѓу Украина и нејзините западни сојузници, прикажувајќи ги односите како понижувачки за Брисел.