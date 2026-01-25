 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Едно лице загина, двајца тешко повредени во сериозна сообраќајна несреќа во Автокоманда

Хроника

25.01.2026

Во Скопје, во близина на Автокоманда, ноќва се случи тешка сообраќајна несреќа при која едно лице го загуби животот, а двајца се тешко повредени, потврдија официјални извори од МВР.


Несреќата се случила кога возило излетало од коловозот на обиколницата, по што на местото на настанот интервенирала итна медицинска помош, како и полицијата за расчистување на случајот и обезбедување на теренот. Според првичните информации, животот го загубило едно лице, додека двајца патници се тежко повредени и префрлени во болница за понатамошна медицинска грижа.


Полицијата спроведува целосна истрага за да ги утврди точните причини и околности што довеле до оваа несреќа, вклучително и дали биле почитувани сообраќајните правила и дали влијаеле временските услови или прекумерна брзина.

