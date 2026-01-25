 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Десетици фудбалски навивачи на Црвена Звезда и Хајдук се степале во Тузла: Повредени се 23 лица меѓу кои и еден полицаец

Балкан

25.01.2026

Десетици фудбалски навивачи белградска Црвена Звезда и сплитски Хајдук биле вклучени во тепачка што се случи синоќа во близина на меѓународниот аеродром во Тузла, при што се повредени 23 лица, вклучувајќи и еден полицаец.

Според полицискиот извештај, до судирот дошло кратко по 21 часот. Локалната полиција реагирала брзо, а на местото на настанот биле испратени неколку патроли и специјални екипи. Полицијата уапсила 93 лица, кои биле идентификувани како членови на навивачките групи на Црвена Звезда (Делии) и Хајдук (Торцида). Полицијата наведе дека ниту едно од нив не е од областа на Тузланскиот округ.

Според извештаите на медиумите, навивачите на Црвена Звезда се враќале од Шведска, каде што нивниот тим играше натпревар против Малме во Лига на Европа. По слетувањето на аеродромот во Тузла, биле нападнати од членови на Торцида, кои наводно организирале пресметка. Оштетени се и неколку возила.

