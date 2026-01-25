Минималната плата во Словенија оваа година ќе изнесува 1.482 евра бруто, за 15,97 проценти повеќе од минатата година

Минималната плата во Словенија оваа година ќе изнесува 1.482 евра бруто, што е за 15,97 проценти повеќе од минатата година, изјави словенечкиот ресорен министер Лука Месец. Tрошокот на работодавачот за зголемување на минималната плата за 16% ќе биде помал и ќе изнесува 11,2%. Придонесите не се одбиваат директно од минималната плата, туку од 60% од просечната плата.
Во Словенија, не само што е зголемена минималната плата, туку каузалното зголемување на минималната плата ќе биде придружено и со зголемување на годишниот надоместок, кој мора да се исплати најмалку во износ на минималната плата (1.482 евра), како и зимскиот надоместок, односно божиќниот бонус, кој се исплатува во износ од најмалку половина од минималната плата, што е 741 евро, објави „Форбс Словенија“.
Словенечката минимална плата е речиси двојно повисока од минималната плата во ентитетот Федерацијата БиХ, a од јануари оваа година изнесува 1.605,47 КМ бруто и 1.027 КМ нето.
Од Словенечката стопанска комора (GZS), веќе реагираа на зголемувањето на минималната плата, со ставот дека тоа е „опасен предизборен потег“ со кој владата ја жртвуваше економијата за своите политички интереси.
Занаетчиската и претприемничка комора (OZS) вели дека зголемувањето на минималната плата од 16 проценти, без даночни олеснувања, е преголем товар за малите бизниси во Словенија.
Во дискусијата за минималната плата, која годинава за прв пат ќе го премине прагот на ризикот од сиромаштија во Словенија, се вклучи и словенечкиот премиер Роберт Голоб, кој рече дека работодавците испратиле предупредувања и претходно, вклучително и кога беше воведена задолжителната исплата за зимски одмор.
Се сеќавате на предвидувањата на истите тие бизнисмени за тоа како компаниите ќе банкротираат, ќе се преселат во Хрватска и не знам што друго. Секој пат кога треба да споделат дел од профитот со своите вработени, тие ја користат истата реторика за тоа како светот ќе се сруши. Каде живеат тие? Тие не разбираат дека без вработени нема да има профит“, нагласи словенечкиот премиер, пренесува Блиц.