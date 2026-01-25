Минималната плата во Словенија оваа година ќе изнесува 1.482 евра бруто, за 15,97 проценти повеќе од минатата година

Минималната плата во Словенија оваа година ќе изнесува 1.482 евра бруто, што е за 15,97 проценти повеќе од минатата година, изјави словенечкиот ресорен министер Лука Месец. Tрошокот на работодавачот за зголемување на минималната плата за 16% ќе биде помал и ќе изнесува 11,2%. Придонесите не се одбиваат директно од минималната плата, туку од 60% од просечната плата.

Во Словенија, не само што е зголемена минималната плата, туку каузалното зголемување на минималната плата ќе биде придружено и со зголемување на годишниот надоместок, кој мора да се исплати најмалку во износ на минималната плата (1.482 евра), како и зимскиот надоместок, односно божиќниот бонус, кој се исплатува во износ од најмалку половина од минималната плата, што е 741 евро, објави „Форбс Словенија“.

Словенечката минимална плата е речиси двојно повисока од минималната плата во ентитетот Федерацијата БиХ, a од јануари оваа година изнесува 1.605,47 КМ бруто и 1.027 КМ нето.

Од Словенечката стопанска комора (GZS), веќе реагираа на зголемувањето на минималната плата, со ставот дека тоа е „опасен предизборен потег“ со кој владата ја жртвуваше економијата за своите политички интереси.

Занаетчиската и претприемничка комора (OZS) вели дека зголемувањето на минималната плата од 16 проценти, без даночни олеснувања, е преголем товар за малите бизниси во Словенија.

Во дискусијата за минималната плата, која годинава за прв пат ќе го премине прагот на ризикот од сиромаштија во Словенија, се вклучи и словенечкиот премиер Роберт Голоб, кој рече дека работодавците испратиле предупредувања и претходно, вклучително и кога беше воведена задолжителната исплата за зимски одмор.