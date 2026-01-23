Мицкоски од Давос: Македонија ја зајакнува енергетската инфраструктура, се развиваат проекти за производство на електрична енергија важни и за регионот

Македонија ги зајакнува преносните линии за електрична енергија и за гас, во однос на вештачката интелигенција. Се гради еден гасен интерконектор со Грција, а почнуваме да градиме гасен конектор што ќе ја поврзе нашата држава со Србија, информирал премиерот Христијан Мицкоски на вчерашниот панел во рамките на Светскиот економски форум во Давос во одговор на прашања кои се однесувале на вештачката интелигенција и потребните центри за гасови, како и тоа што прави Македонија да привлече странски директни инвестиции наспроти Хрватска и Словенија.



– Во однос на вештачката интелигенција ние ги зајакнуваме нашите преносни линии за електрична енергија, но не само за електрична енергија, исто така ги зајакнуваме нашите преносни линии со преносните линии за гас. За центрите за податоци ви е потребно одржливо би рекол снабдување со електрична енергија. Значи, некој мора да произведе одржливо и сигурно снабдување со електрична енергија за центрите за податоци, за да имаат добри, би рекол одлични перформанси на вештачката интелигенција. Во тој поглед градиме еден гасен интерконектор со Грција, а сега почнуваме да градиме гасен конектор што ќе ја поврзе мојата земја со Србија, рекол Мицкоски.

Според него, ова ќе значи зголемување на капацитетот на гас до осум милијарди кубни метри годишно.

– Досега трошиме половина милијарди кубни метри годишно, што значи дека илјадници и илјадници мегавати инсталиран капацитет електрани на гас да снабдуваат нови центри за податоци со електрична енергија. Ова е еден столб на еден пример и целиот институционален ризик го прифаќаме како Влада. Ова е нешто што можеме да им го обезбедиме на инвеститорите како поттик, нагласил Мицкоски во Давос.



Тој кажал дека во моментов се развиваат три важни проекти за производство на електрична енергија од хидроцентралите во вредност од 2 милијарди евра. Овие проекти, како што потенцира, не се важни само за Македонија, туку и за регионот.



– Сега развиваме три големи проекти во однос на производство на електрична енергија од хидроцентрали. Зборуваме за проекти од 2 милијарди евра. Тие проекти се многу важни за нас, не само за производство на електрична енергија, туку тие три проекти се и стратешки важни за нас. Но, не само за нас, туку и за регионот во целост. Зборуваме за три големи брани кои ќе создадат три големи резервоари со многу чиста вода за пиење. Имајќи ги предвид климатските промени, мислам дека регионот ќе има потреба од тие резерви со вода за пиење, со чиста вода за пиење. И двата проекта се дел од каскада што се потпира на една голема река, наречена Црна Река. Низводно од таа каскада го имаме најдоброто земјоделско земјиште во Европа, а тој регион е познат како Тиквешки регион, истакнал македонскиот премиер.



Мицкоски нагласил дека како земја практично сме фокусирани на енергијата, но оти во исто време имаме и други приоритети.

– Но, веројатно сакате повеќе да зборувате за вештачката интелигенција. Исто сакате да се зборува за електричната енергија и сите оние проекти кои се поврзани некако со тие две многу важни прашања, не само во мојата земја туку и овде во Давос. Многу пати слушаме од политичарите како зборуваат за вештачката интелигенција. Се прашувам дали сите тие можат да ја разберат суштината на вештачката интелигенција или ја користат вештачката интелигенција како популарен збор, како два популарни збора. Го завршив мојот докторат пред 16,17 години и користев алгоритам на фази логика за контрола на манипулативни роботи. Значи, практично тоа беше почетокот на вештачката интелигенција, подвлекол премиерот на панел дискусијата во Давос.