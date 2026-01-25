Како почина Валентино Гаравани и колку е богатството што го остави зад себе

Валентино Гаравани почина на 93-годишна возраст во својата резиденција во Рим, опкружен со своите најблиски. Според информациите објавени од неговата фондација, дизајнерот починал во интимна и мирна средина, во друштво на луѓе кои му биле блиски и кои биле дел од неговиот приватен и професионален живот со децении.

Како починал големиот моден маг

Причината за смртта сè уште не е официјално објавена, но се верува дека починал од природна смрт, со оглед на фактот дека Валентино имал 93 години, а не е познато дека се борел со сериозна болест.

Точната причина ќе биде објавена подоцна, но ништо не укажува на сериозна болест, насилна смрт или несреќа.

Комеморациите и збогувањето ќе се одржат во италијанската престолнина. Бдеење е закажано за следната среда и четврток во Рим, кое ќе им овозможи на личности од светот на модата, културата и дизајнот, како и на почитувачите на неговото дело, да му оддадат почит на креаторот. Погребот ќе се одржи во петок во 11:00 часот во базиликата Санта Марија дели Ангели е деи Мартири, иконска зграда што го одразува историското и културното значење на дизајнерот, како што објави „Merca2.0“.

Колку изнесуваше богатството на Валентино Гаравани?

За време на својата долга кариера, Валентино Гаравани акумулираше значително богатство благодарение на успехот на неговата модна куќа, меѓународните лиценцирани договори и разните инвестиции. Иако дизајнерот го продаде брендот Валентино во 1998 година, тој продолжи да генерира приходи од комерцијални договори и од неговата улога во растот на глобалниот престиж на брендот.

Според проценките на луксузната индустрија и специјализираните финансиски анализи, нето вредноста на Валентино Гаравани во времето на неговата смрт се проценувала помеѓу 1,5 и 2 милијарди долари. Оваа бројка вклучува недвижнини со висока вредност во Италија и други земји, уметнички колекции, финансиски средства и права поврзани со неговото креативно наследство.

Погреб во срцето на Рим

Погребот на големиот дизајнер е закажан за петок, 23 јануари, во 11 часот наутро, во базиликата Санта Марија дели Ангели е деи Мартири на Плоштадот на Републиката. Базиликата, изградена во 16 век врз остатоците од Диоклецијановите бањи, е позната по тоа што нејзините ѕидови се делумно зачувани од оригиналните римски градби, што ѝ дава посебно историско и уметничко значење.

Базиликата е посветена на Богородица и христијанските маченици, а самиот Микеланџело бил одговорен за нејзината изградба, чие дело е реализирано тука за последен пат пред неговата смрт, со помош на студент кој направил одредени промени, но основната структура останала верна на оригиналниот проект.

Валентино – симболот на Италија

Модното списание Vogue истакнува: „Неговата непогрешлива, црвена боја на Валентино, која ги осветли некои од најпознатите модни писти во историјата, засекогаш ќе остане симбол на Италија“.