Зошто треба да јадеме повеќе цвекло

Цвеклото може да има бројни здравствени придобивки за телото ако се консумира редовно.

Овој живописен коренест зеленчук датира од Блискиот Исток, но се јаде низ целиот свет. Еве што се случува кога ќе го вклучите во вашата исхрана.

Подобрувања во управувањето со крвниот притисок

Цвеклото е богато со нитрати, кои вашето тело ги претвора во азотен оксид. Азотниот оксид е соединение кое ги опушта и шири крвните садови, што може да ја подобри циркулацијата на хранливи материи и кислород.

Подобрување на спортските перформанси

Нитратите во цвеклото би можеле да ги поддржат атлетските перформанси. Докажано е дека суплементацијата со нитрати го зголемува растојанието и силата кај возрасните. Исто така, може да ја подобри издржливоста со зголемување на времето до исцрпеност.

Подобро варење

Една чаша сирово цвекло содржи 3,81 грама влакна, што е приближно 13,61 проценти од препорачаниот дневен внес. Влакната се јаглехидрати кои помагаат во варењето. Тие додаваат волумен на вашата исхрана, што ви помага да се чувствувате сити подолго време и го регулираат празнењето на цревата.

Дополнителни антиоксидантни и антиинфламаторни својства

Цвеклото е исто така богато со беталаини, класа на моќни антиоксиданси и антиинфламаторни соединенија. Антиоксидансите помагаат во неутрализирање на штетните ефекти на слободните радикали, нестабилни атоми кои можат да го зголемат оксидативниот стрес. Овој вид оштетување на клетките придонесува за срцеви заболувања, дебелина и ризик од рак.

Поддршка на здравјето на срцето

Цвеклото не само што има потенцијално позитивен ефект врз крвниот притисок. Исто така е богато со растителна аминокиселина наречена бетаин. Помага во намалувањето на нивото на хомоцистеин во крвта, хемикалија што вашето тело ја користи за производство на протеини. На високи нивоа, хомоцистеинот може да го зголеми ризикот од срцеви заболувања.

Потенцијал за подобро функционирање на мозокот

Докажано е дека нитратите во цвеклото ја подобруваат когнитивната функција кај постарите лица. Протокот на крв природно се намалува со возраста, но азотниот оксид може да помогне во подобрувањето на циркулацијата на крв богата со кислород во мозокот. Сепак, потребни се повеќе истражувања за да се потврди оваа корист.

Подобрувања на здравјето на црниот дроб

Вашиот црн дроб ја врши тешката работа на филтрирање на вашата крв и детоксикација на вашето тело. Бетаинот во цвеклото може да ја поддржи функцијата на црниот дроб кај луѓе со неалкохолна масна болест на црниот дроб. Бетаинот може да заштити и од болести поврзани со црниот дроб и други болести, меѓу многу други придобивки.

Ризици од консумирање цвекло

Може да изгледа како добра идеја да јадете цвекло секој ден поради неговите придобивки, но ако овој зеленчук сочинува мал дел од вашата исхрана, внимавајте на неколку работи.

– Камења во бубрезите: Цвеклото содржи растително соединение наречено оксалат. Консумирањето храна или пијалоци со висока содржина на оксалати може да доведе до формирање на камења во бубрезите.

– Промени во бојата на столицата и урината: Јадењето цвекло може привремено да ја направи вашата столица црвена или вашата урина розово-црвена.

– Веднаш побарајте медицинска помош ако вашата столица или урина се црвени и не сте јаделе цвекло. Црвената столица или урина може да бидат знаци на анални пукнатини, откажување на бубрезите или инфекции на уринарниот тракт.

– Алергии: Алергијата на цвекло не се смета за еден од вообичаените алергени во храната. Иако е ретка, јадењето или пиењето може да предизвика алергиска реакција кај некои луѓе.