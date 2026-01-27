Агенти на ЦИА ќе управуваат со Венецуела по Мадуро?

ЦИА тајно работи на воспоставување трајно копнено присуство на САД во Венецуела, предводејќи ги плановите на администрацијата на Трамп да го искористи своето новооткриено влијание врз иднината на земјата, според повеќе извори запознаени со планирањето.

Дискусиите меѓу ЦИА и Стејт департментот се фокусираа на тоа како ќе изгледа присуството на САД во Венецуела на краток и долг рок, по драматичното апсење на поранешниот претседател Николас Мадуро претходно овој месец, објави Си-ен-ен.

Иако Стејт департментот ќе го претставува примарното, долгорочно дипломатско присуство на САД во земјата, администрацијата на Трамп веројатно првично ќе се потпира во голема мера на ЦИА поради политичката транзиција и нестабилната безбедносна ситуација по Мадуро, додадоа изворите.

Неформални контакти

„Стејт департментот го поставува знамето, но ЦИА е таа што всушност има влијание“, изјави за Си-ен-ен извор запознаен со процесот на планирање.

Тој истакна дека краткорочните цели на агенцијата вклучуваат подготовка на теренот за дипломатски напори, што вклучува градење односи со локалното население и обезбедување безбедност.

На краток рок, американските претставници би можеле да работат од анекс на ЦИА пред да отворат формална амбасада. Тоа би им овозможило да воспостават неформални контакти со членови на различни фракции на венецуелската влада, опозициски личности и да следат трети страни кои би можеле да претставуваат закана, рече изворот, повлекувајќи паралели со работата на агенцијата во Украина.

„Воспоставувањето анекс е апсолутен приоритет. Пред формалните дипломатски канали, анекс може да помогне во воспоставувањето контакти со венецуелската разузнавачка служба и да овозможи разговори што дипломатите не можат да ги водат“, рече поранешен владин службеник на САД кој бил во контакт со Венецуелците.

ЦИА одби да коментира за обвинувањата. САД редовно испраќаат директори на ЦИА или високи разузнавачки службеници на чувствителни состаноци со светските лидери за да разговараат за прашања засновани на американските разузнавачки информации.

Брифинг на службеници

Директорот на ЦИА, Џон Ратклиф, беше првиот висок функционер на администрацијата на Трамп што ја посети Венецуела по операцијата за апсење на Мадуро, при што се сретна со привремената претседателка Делси Родригез и военото раководство претходно овој месец.

Дел од пораката на Ратклиф до новото раководство за време на неговото патување беше дека Венецуела повеќе не може да биде безбедно засолниште за американските противници. ЦИА веројатно ќе биде одговорна за информирање на венецуелските службеници за релевантните американски разузнавачки информации за тие противници, вклучувајќи ги Кина, Русија и Иран, според друг извор запознаен со дискусиите.

„Ако ќе ја информирате Венецуела за заканите што ги претставуваат Кина, Русија и Иран, тоа нема да го направи Стејт департментот. Канцеларијата на директорот за национално разузнавање (DNI) ќе мора да одлучи кои информации да се декласификуваат, а потоа разузнавачките агенти ќе го спроведат брифингот“, рече поранешниот функционер.

Долгорочните планови се нејасни

Но, американските претставници вклучени во раните дискусии сè уште чекаат Белата куќа јасно да ги дефинира своите пошироки цели за мисијата, и покрај тврдењето на претседателот Доналд Трамп дека неговата администрација ќе ја „води“ земјата по апсењето на Мадуро.

„Тоа ги отежнува работите“, призна првиот извор, додавајќи дека американските претставници планираат да воспостават присуство во Венецуела и очекуваат вистинската цел да биде дефинирана подоцна.

Како резултат на тоа, долгорочните планови на администрацијата на Трамп за Венецуела остануваат нејасни, вклучително и временска рамка за повторно отворање на амбасадата на САД во Каракас. САД ги повлекоа своите дипломати и ги прекинаа операциите во амбасадата во 2019 година. Оттогаш, Одделот за прашања поврзани со Венецуела работи од амбасадата на САД во Богота.

Минатата недела, Стејт департментот објави дека ја назначил ветеранката дипломатка Лаура Дога да раководи со Одделот за прашања поврзани со Венецуела. Висок функционер на Стејт департментот рече дека планот на администрацијата „бара постојан вршител на должноста“ и дека Догу е „добро позициониран да го води тимот за време на овој транзициски период“.

Иако Стејт департментот идентификуваше некои дипломати што планира да ги врати во Венецуела, претставниците вклучени во дискусиите за Си-ен-ен изјавија дека не добиле никакви сеопфатни планови или упатства од високи претставници на администрацијата или од Белата куќа.

Чекори за повторно отворање на амбасадата

Министерството започна да презема почетни чекори кон повторно отворање на амбасадата. На почетокот на јануари, кратко по соборувањето на Мадуро, испрати тим од дипломатски и безбедносен персонал во Каракас „за да спроведат почетна проценка за потенцијално постепено продолжување на операциите“.

Висок функционер на Стејт департментот потврди во понеделник дека „ограничен број американски дипломатски и технички персонал е во Каракас и спроведува почетни проценки“. Локалниот персонал е задолжен да ја чува зградата во Каракас за време на дипломатското отсуство, но тоа не значи дека зградата ќе биде во состојба погодна за брзо повторно отворање, рече друг извор.

Посетите ја нагласуваат желбата на администрацијата да воспостави дипломатско присуство во земја за која Трамп рече дека САД ќе ја „предводат“. Минатата недела, тој рече дека од САД било „замолено“ повторно да ја отвори амбасадата, но не даде дополнителни детали.

Останува да се види како венецуелскиот народ ќе реагира на поочигледното присуство на ЦИА во земјата по Мадуро. Со години, Мадуро ја прикажуваше ЦИА како личност до која се обраќа, постојано обвинувајќи ја агенцијата, без докази дека се обидува да го собори неговиот режим. Сега, ЦИА помогна во замената на Мадуро и е подготвена активно да управува со односот на администрацијата на Трамп со новото раководство на Венецуела.