27.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 27 јануари 2026
Неделник
Мицкоски за најавениот протест на ССМ: Секој има право да протестира, минималната плата законски ќе се зголеми во март

Македонија

27.01.2026

Секој има право да протестира – рече премиерот Христијан Мицкоски прашан за коментар во врска со протестот што утре попладне ќе го организира Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) за покачување на минималната плата на 600 евра. Тој посочи дека минималната плата законски се зголемува во март.

Во согласност со законот, минималната плата ќе биде зголемена во март, односно платите што ќе ги добијат работниците во април за март ќе бидат зголемени. Ние рековме дека ќе го поддржиме секое решение што синдикатите ќе го постигнат со работодавците во дипартитен дијалог – рече Мицкоски одговарајќи на новинарски прашања при работната посета на Гази Баба.

Сојузот на синдикатите на Македонија за утре најави протест на кој ќе бара минимална плата од 600 евра, зголемување на сите други плати за сто евра и достоинствен живот на работниците.

