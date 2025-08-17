Урсула фон дер Лајен патува со Зеленски – тој ја барал токму неа

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, објави дека утре ќе патува во Вашингтон заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски. Во нејзината објава стои дека самиот Зеленски ја повикал да му се придружи на состанокот со американскиот претседател Доналд Трамп.
Урсула фон дер Лајен посочи дека неколку европски лидери патуваат со нив, но не кажа кои.
„Политико“ објави дека финскиот претседател Александар Стуб и евентуално генералниот секретар на НАТО Марк Руте утре ќе патуваат во Вашингтон со украинскиот претседател Володимир Зеленски. Целта на европските лидери е да ја зајакнат позицијата на Киев на средбата со американскиот претседател Доналд Трамп и да спречат нови тензии во време кога се одлучува за иднината на војната.
This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025
Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.
At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow.