17.08.2025
Недела, 17 август 2025
Урсула фон дер Лајен патува со Зеленски – тој ја барал токму неа

Свет

17.08.2025

Генерирано со помош на AI

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, објави дека утре ќе патува во Вашингтон заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски. Во нејзината објава стои дека самиот Зеленски ја повикал да му се придружи на состанокот со американскиот претседател Доналд Трамп.

Урсула фон дер Лајен посочи дека неколку европски лидери патуваат со нив, но не кажа кои.

„Политико“ објави дека финскиот претседател Александар Стуб и евентуално генералниот секретар на НАТО Марк Руте утре ќе патуваат во Вашингтон со украинскиот претседател Володимир Зеленски. Целта на европските лидери е да ја зајакнат позицијата на Киев на средбата со американскиот претседател Доналд Трамп и да спречат нови тензии во време кога се одлучува за иднината на војната.

