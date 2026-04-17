 Skip to main content
Република Најнови вести
Петок, 17 април 2026
Неделник

Фон дер Лајен: ЕУ и НАТО заедно ќе работат на зајакнување на врските

Свет

Facebook/ European Commission

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека се договорила со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во следните недели да работат на зајакнување на врските на Европската Унија со воениот сојуз.

Разговаравме за претстојниот самит на НАТО и како можеме да го зголемиме производството на одбрана во Европа. Треба да инвестираме и произведуваме повеќе, и да ги правиме и двете побрзо. Со зголемувањето на глобалните безбедносни закани, се согласивме да соработуваме тесно во наредните недели за зајакнување на врските ЕУ-НАТО и подготовка за успешен самит во Анкар“, напиша Фон дер Лајен во објава во Икс по средбата со Руте во Брисел.

Руте, од своја страна, во објава на социјалните мрежи напиша за неговиот разговор со Фон дер Лајен дека „посилна Европа значи посилно НАТО“.

