Стуб и Руте патуваат во Вашингтон со Зеленски

Креирано со помош на AI

Финскиот претседател Александар Стуб и евентуално генералниот секретар на НАТО Марк Руте утре ќе патуваат во Вашингтон со украинскиот претседател Володимир Зеленски, објави Политико. Целта на европските лидери е да ја зајакнат позицијата на Киев на средбата со американскиот претседател Доналд Трамп и да спречат нови тензии во време кога се одлучува за иднината на војната.

Според двајца европски дипломати и лице запознаено со плановите, Стуб е избран затоа што е еден од омилените соговорници на Трамп и треба да помогне во избегнувањето на конфликти меѓу американскиот и украинскиот претседател. Тој исто така треба да го убеди Трамп да ја вклучи Европа во понатамошните разговори.

По самитот во Алјаска во петокот, каде што Трамп се сретна со рускиот претседател Владимир Путин, немаше напредок. Трамп објави дека утре ќе разговара со Зеленски во Белата куќа, а потоа ќе се обиде да организира трилатерален состанок со Путин.

За европските и украинските претставници, претстојниот состанок во Вашингтон е клучен за да се спречи Трамп да ги прифати барањата на Москва кои се неприфатливи за Киев, како што е предавањето на дел од територијата.