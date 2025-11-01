Украински дронови го нападнаа подрачјето околу Москва, руското Министерство за одбрана соопшти дека 98 биле соборени

Украинската армија во текот на ноќта со борбени беспилотни летала го нападна подрачјето околу руската престолнина Москва, објави денеска германската новинска агенција ДПА, а ова е втор таков напад за една недела.

Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин синоќа на комуникациската платформа Телеграм дека некои беспилотни летала се соборени.

Во поголемиот дел од градот Жуковски, југоисточно од Москва, снабдувањето со електрична енергија беше прекинато синоќа, а градските власти го објаснија ова со автоматско исклучување на системот.

Соседскиот град Раменское, исто така во Московскиот регион, исто така беше погоден. Украинската воена разузнавачка служба ХУР тврди дека со беспилотни летала оштетила важен нафтовод околу Москва, но Русија не го потврди ова.

Министерството за одбрана во Москва денеска соопшти дека вкупно 98 украински беспилотни летала биле соборени над руска територија во текот на ноќта.

Украинските воздухопловни сили денеска соопштија дека регистрирале 223 руски борбени беспилотни летала кои се приближиле кон украинскиот воздушен простор во текот на ноќта и дека собориле 206 од нив. Радио станицата „Суспилне“ објави дека избувнал пожар во фабрика за преработка на гас во Полтавскиот регион во централна Украина.