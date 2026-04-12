Уапсени Иранци, шпионирале за САД

Во Иран се уапсени 50 лица осомничени за споделување информации и локации со САД и со Израел, јавија државни медиуми.

Според извештаите, уапсените се обвинети дека доставувале чувствителни информации, вклучително и за инфраструктурни објекти, пренесува „Ал џезира“.

Иранските власти заплениле сателитска и електронска опрема, како и оружје од приведените. Десетици лица се притворени под обвинение за шпионажа во контекст на актуелните тензии со Вашингтон и со Тел Авив.

Во меѓувреме, во Иран неодамна е усвоен изменет закон со кој за шпионажа се предвидува и смртна казна, како и конфискација на имот.