 Skip to main content
15.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 15 мај 2026
Неделник

Трамп во разговор со јапонската премиерка го потврдил цврстиот сојуз меѓу САД и Јапонија по посетата на Кина

Свет

15.05.2026

Јапонската премиерка Санае Такаичи соопшти дека за време на телефонскиот разговор со претседателот на САД, Доналд Трамп, двајцата го потврдиле непоколебливиот сојуз меѓу Јапонија и САД.

Трамп разговарал со Такаичи додека бил во претседателскиот авион „Ер Форс Уан“ само неколку часа по завршувањето на неговата дводневна посета на Кина.

Разменивме мислења за прашања поврзани со Кина, вклучително економијата и безбедноста, и ја потврдивме потребата од тесна координација за темите што го засегаат Индо-пацифичкиот регион – изјави Такаичи по разговорот.

Двајцата лидери разговарале и за теми поврзани со Иран, при што јапонската премиерка ја претставила позицијата на Токио за тие прашања. Таа, сепак, не одговори на прашањето дали за време на разговорот се дискутирало и за Тајван.

Според Такаичи, Трамп детално ја информирал за својата посета на Кина, под услов содржината на разговорот да остане доверлива.

Поврзани вести

Свет  | 15.05.2026
Силен земјотрес регистриран во Јапонија
Свет  | 15.05.2026
Трамп се пофали : Кина сака да купува нафта од САД
Свет  | 14.05.2026
Трамп го покани кинескиот претседател да дојде во Вашингтон