Трамп со понижувачки коментар за саудискиот принц: Не мислеше дека ќе ми го бакне задникот

Американскиот претседател Доналд Трамп предизвика нова контроверзност со невообичаено директни коментари за саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, велејќи дека саудискиот принц сега мора да се однесува кон него поинаку отколку што се однесувал кон претходните американски претседатели.

„Подобро да биде фин со мене“

Зборувајќи на јавен митинг, Трамп тврдеше дека престолонаследникот не очекувал да биде политички зависен од него. Тој се пофали дека саудиското раководство некогаш го сметало американското раководство за слабо, но сега „мора да биде фин со него“.

„Не мислеше дека ќе ме бакне во газот, навистина не… а сега мора да биде фин со мене… подобро да биде фин со мене, мора да биде“, рече Трамп за саудискиот принц.

President Trump mocks Saudi Arabia’s Crown Prince Bin Salman:



"He didn't think he would be kissing my ass, he really didn't…and now he has to be nice to me….he better be nice to me, he's gotta be.." — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) March 28, 2026

Ваквите коментари се издвојуваат во контекст на конфронтацискиот политички стил на Трамп, особено со оглед на позицијата на Саудиска Арабија како еден од најважните безбедносни и енергетски партнери на Вашингтон во регионот. Многумина на социјалните медиуми коментираа дека јавното исмејување на врвното раководство на Заливот е реткост во американската политика и може да ја комплицира веќе деликатната дипломатска динамика меѓу двете земји.

Тензии во Заливот

Саудиска Арабија и Иран долго време се натпреваруваат за влијание на Блискиот Исток. Според претходен извештај на „Гардијан“, саудиските разузнавачки служби верувале дека Ријад имал ретка стратешка можност да ја преобликува регионалната моќ доколку САД го соборат иранскиот режим.

Дополнително, претходно протечена белешка од американскиот Стејт департмент откри дека саудиското раководство силно го охрабрило Доналд Трамп да дејствува агресивно против Техеран во раните фази од Заливската војна.

Нема потврдени знаци за директно вклучување на саудиската војска откако започнаа борбите минатиот месец. Некои аналитичари кои ја следат ситуацијата велат дека Ријад внимателно ги следи дипломатските напори и би можел да се вклучи поактивно доколку сегашните напори за посредување на Пакистан не успеат. Администрацијата на Трамп, исто така, врши притисок врз Саудијците официјално да ја признаат Државата Израел, што би имало епохално влијание врз регионот.