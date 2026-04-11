Трамп со поддршка за Орбан пред изборите: Најавува инвестиции во Унгарија

„Соединетите Американски Држави се подготвени да ја поддржат економијата на Унгарија и да ја искористат својата целосна економска моќ за зајакнување на таа земја“, објави американскиот претседател Доналд Трамп на социјалната мрежа Truth, со порака дека Вашингтон смета на инвестиции во идниот раст на Унгарија под континуираното водство на Виктор Орбан.

Според Трамп, американската поддршка првенствено би се однесувала на инвестиции што треба да придонесат за долгорочно економско зајакнување на Унгарија. Ваквата најава доаѓа во време кога Будимпешта продолжува да води независна политика во рамките на Европската Унија, особено кога станува збор за односите со Украина и Брисел.

Во Унгарија во недела се одржуваат парламентарни избори, на кои повеќе од 8,1 милиони гласачи ќе се одлучат помеѓу владејачката партија Фидес на Виктор Орбан и опозициската партија Тиса на Петар Маѓар.

Според последните анкети во водство е опозициската Тиса, меѓутоа се очекува прилично напнат изборен ден и можен пресврт.