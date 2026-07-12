Трамп: САД и Иран постигнаа договор вчера, Техеран го прекрши со нов напад

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски Држави и Иран постигнале договор вчера, но дека Техеран го прекршил само еден час подоцна кога со дрон нападнал еден брод.

Говорејќи за телевизијата Ен-Би-Си, Трамп рече дека Иран се согласил на договор со кој, како што наведе, „се откажал од сè“.

Имавме состаноци со нив … Вчера се согласија на договор – совршен договор за нас. Без нуклеарна програма, без ова, без она, без ништо. Се откажаа од сè. А потоа ја напуштија просторијата и само еден час подоцна лансираа дрон кон еден брод – рече Трамп.

Тој наведе дека САД потоа „жестоко го бомбардирале“ Иран во текот на претходната ноќ.

Тоа се многу зли и болни луѓе – рече американскиот претседател.

Трамп изјави и дека Ормуската Теснина е отворена за комерцијален поморски сообраќај, и покрај продолжувањето на меѓусебните напади меѓу САД и Иран.

И Централната команда на САД (Центком) денеска соопшти дека Ормуската Теснина е отворена за сите пловни објекти кои сакаат легално да поминат низ тој меѓународен воден пат. Во соопштението, објавено на Х се наведува дека американските сили се позиционирани и подготвени да осигураат пловидбата низ Ормуската Теснина и понатаму да остане слободна и покрај, како што се вели, „неоправданата иранска агресија, вознемирување, закани и произволни изјави“.

Иран не го контролира протокот. Сообраќајот се одвива без проблеми“, тврди Центком.

Од друга страна, Техеран во меѓуврем денеска соопшти дека во моментов не е можна пловидба низ Ормуската Теснина поради, како што наведе, „неодамнешните незаконски активности на американските воени сили во регионот“.

Иранската Управа за Персискиот Залив и Ормуската Теснина наведе во соопштение дека сите барања за премин ќе бидат разгледани во согласност со распоредот, а неопходните дозволи ќе бидат издадени штом ќе се воспостават стабилност и мир.

Ормуската Теснина, која го поврзува Персискиот Залив со Оманскиот Залив и Арапското Море, претставува една од најважните светски поморски рути за транспорт на нафта и гас.