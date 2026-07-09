Трамп: Повлекувањето на трупите од Европа зависи од договорот за Гренланд

Американскиот претседател Доналд Трамп ја отвори можноста за дополнително намалување на бројот на американските војници во Европа, поврзувајќи ја таквата одлука со евентуалниот договор за иднината на Гренланд.

Сè уште ја немам донесено таа конечна одлука. Многу нешта ќе зависат од Гренланд – изјави Трамп во претседателскиот авион „Ер Форс Ван“ (Air Force One), на прашањето дали ќе повлече уште американски трупи од Европа.

Како што пренесе ДПА, Трамп додаде дека многу работи ќе зависат од тоа дали ќе успее да постигне, како што го нарече, „многу добар договор за Гренланд“, нагласувајќи: „Можеби и ќе успеам“.

Кратко по пристигнувањето на самитот на НАТО во Анкара, Трамп изјави дека Гренланд, кој е дел од Кралството Данска, „би требало да биде под контрола на Соединетите Држави“.

Висок американски функционер претходно јасно стави до знаење дека, според мислењето на Вашингтон, анексијата на Гренланд е единствениот начин да се решат долгорочните безбедносни ризици околу островот.

Данската премиерка Мете Фредериксен остро го отфрли ова барање.

Претходно годинава, Трамп отворено се закани со анексија на Гренланд, со што не само што предизвика спор со Данска како сојузник во НАТО, туку предизвика и сомнежи за кохезијата на најголемиот воен сојуз во светот и за меѓусебната лојалност во рамките на Алијансата.

Неговото оправдување беше дека територијата што ѝ припаѓа на Данска во спротивно нема да биде безбедна од Русија и Кина, па затоа претставува проблем за американските безбедносни интереси.

Трамп подоцна ја повлече заканата за употреба на воени средства доколку е потребно и се откажа од најавата за казнени царини против Германија и другите европски земји доколку тие не се согласат да му го продадат островот на САД. Сепак, тој остана на своите претензии кон островот. Владите на Данска и на Гренланд доследно ја отфрлаат американската анексија.(МИА)