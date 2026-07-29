Утре и задутре ќе се прска против комарци

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Следната фаза од третманот против возрасни комарци ќе се реализира утре и задутре со авионска дезинсекција доколку временските услови бидат поволни. Во случај на неповолни временски услови, третманот ќе биде одложен за првиот нареден ден со соодветни услови за што јавноста ќе биде навремено информирана – соопштија од Град Скопје.

Град Скопје континуирано ги спроведува сите активности во согласност со законските прописи и стручните препораки, со цел намалување на популацијата на комарците и заштита на јавното здравје. Град Скопје останува посветен на навремено и ефикасно спроведување на сите мерки што придонесуваат за заштита на здравјето и подобар квалитет на живот на граѓаните – пишува во соопштението.

Од таму нагласија дека во согласност со годишната програма за спроведување мерки за дезинсекција, законските обврски што произлегуваат од Законот за заштита на населението од заразни болести, како и елаборатот изготвен од Центарот за јавно здравје – Скопје, се продолжува со реализација на следната фаза од годинешната дезинсекција против комарци.