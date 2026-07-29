Наскоро ќе се гради експресниот пат Кочани – Виница – Делчево

Распишан е повик за изработка на физибилити студија и проектно решение за експресниот пат Кочани – Виница – Делчево, а се очекува постапката да биде комплетирана до крајот на годинава, изјави денеска во Делчево премиерот Христијан Мицкоски.

Одговарајќи на новинарско прашање за иднината на патното поврзување на Пијанечкиот и Малешевскиот Регион, Мицкоски истакна дека во тек е првата фаза од подготовката на проектот.

Конечно е распишан тендер за проектно решение, односно физибилити студија за експресниот пат Кочани – Виница – Делчево. Очекувам оваа година сето тоа да се комплетира и веќе следната да почнеме со тендер за изведба, изјави Мицкоски.

Тој нагласи дека станува збор за процес кој подразбира повеќе подготвителни чекори пред почетокот на градежните активности.

Таков е процесот. За да дојдеме до градба, најпрво треба да имаме физибилити студија, предпроектно решение и останатата потребна документација. Повикот е веќе распишан, рече премиерот.

Според него, реализацијата на експресниот пат е значајна за понатамошниот економски и туристички развој на источниот дел од државата, особено за општините Делчево, Берово и Пехчево.