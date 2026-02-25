Трамп: Никогаш нема да дозволиме Иран да има нуклеарно оружје

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа изјави дека никогаш нема да дозволи Иран да има нуклеарно оружје во своето обраќање за состојбата на Унијата.

„Мојот избор е да се реши овој проблем преку дипломатија“, изјави Трамп пред двата дома на американскиот Конгрес во Вашингтон. „Но, едно е сигурно, никогаш нема да дозволам спонзорот број еден на теророт во светот, што тие се убедливо, да има нуклеарно оружје.“

Трамп рече дека сè уште не добил никаква обврска од иранската влада дека ќе се откаже од нуклеарното оружје.

Американскиот претседател постави нов рекорд со своето обраќање за состојбата на Унијата синоќа, држејќи говор пред Конгресот, кој траеше речиси два часа.

Неговите забелешки траеја околу 1 час и 48 минути, надминувајќи го секој претседател од почетокот на евиденцијата во 1964 година, според Проектот за американско претседателство. Претходниот рекорд од околу 1 час и 29 минути го постави демократот Бил Клинтон за време на неговото обраќање во 2000 година.

Иран со години инсистира дека неговата нуклеарна програма е само за цивилни цели. Сепак, земјата не сака да се откаже од збогатувањето на ураниум. Високо збогатениот ураниум е потребен за производство на нуклеарни бомби.

Соединетите Американски Држави и Иран моментално преговараат за контроверзната нуклеарна програма на Иран, но досега нема опиплив напредок.

Трамп му се закани на Техеран со напад доколку преговорите не успеат. Вашингтон неодамна значително го зголеми своето воено присуство во регионот.

Минатиот јуни, Израел водеше војна против Иран 12 дена, бомбардирајќи ги клучните нуклеарни постројки во Иран заедно со САД. Иран одговори со масовни ракетни напади врз израелски градови, вклучувајќи го и Тел Авив.