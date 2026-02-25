 Skip to main content
Сара Мејс и Стефан Николовски со нов видео запис

Сцена

25.02.2026

Доколку сте мислеле дека не постои, Сара Мејс храбро го претставува најновиот дуел на нашето доба – борбата на половите со ронките љубов. Како и секогаш, македонската пејачка и авторка, во видео записот за песната „Не ме сакаш“, без контекстуални филтри ја изненадува јавноста со трансформативен пристап кон значењето на можеби најлесно користената фраза во светот, „те сакам“. 

Во видео записот, под палката на креативниот Дениз Абдула, Сара Мејс заедно со македонскиот актер Стефан Николовски, преку „заразен танцов ритам“, буквално се бори со општествените стереотипи за како се етикетира љубовта во нашето поднебје. Дали е доволен само еден клик љубов или нешто многу повеќе, нешто многу поинакво? На кој начин споделуваме чувства, за каква љубов сонуваме, и дали воопшто се бориме за истата, е сржта на впечатливата и моќна порака која ја пренесува Сара. Со уметничката приказна на „магичното брашно“, Сара ја враќа љубовта во својот живот на начин на кој таа искрено посакува.

Визуелната и сликовита борба на Мејс и Николовски, сликовито го доловува значењето на песната и видео записот, преку женската реалистична перспектива дека и 1001 „те сакам“ не се доволни, доколку не постои искрена и автентична љубов зад истите, доволно вредна и безвременска – нешто многу повеќе од обична трансакција.

Музиката и текстот за „Не ме сакаш“ се авторско дело на Сара Мејс, а зад аранжманот се потпишува познатиот музичар Роберт Билбилов. Режијата е на Дениз Абдула, директор на фотографија е Димитар Атанасоски, а зад монтажата се потпишува Дејан Трпчевски.

