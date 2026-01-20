Трамп главна ѕвезда во Давос, утре ќе има говор

Официјалната програма на Светскиот економски форум започнува денеска во Давос.

На денот на отворањето, говори ќе имаат претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, францускиот претседател Емануел Макрон и кинескиот вицепремиер Хе Лифенг.

Дополнително, планирани се настани со американскиот секретар за финансии, Скот Бесент, и извршниот директор на Мајкрософт, Сатја Надела.

Годишниот состанок е во сенка на изразената желба на американскиот претседател Доналд Трамп да го преземе Гренланд.

Трамп се очекува во Давос утре и е предвидено да одржи и говор.

Околу 3.000 учесници се собираат во швајцарскиот алпски град за состанокот, со цел да разговараат за глобалната економија, трговијата и вештачката интелигенција (ВИ) под мотото „Дух на дијалог“ до четврток.

Меѓу нив се бројни врвни политичари, како што е германскиот канцелар Фридрих Мерц и стотици корпоративни лидери.