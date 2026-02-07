Трамп ги укинува дополнителните тарифи за Индија по договорот за руска нафта

Mihai 👑 on Unsplash

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, вчера потпиша извршна наредба со која се укинува „казнената“ тарифа од 25 проценти за целиот увоз од Индија, воведена поради купувањето руска нафта од страна на Индија, соопшти Белата куќа.

Одлуката дојде откако Трамп претходно оваа недела објави дека постигнал трговски договор со Индија, според кој американските тарифи за индиските стоки се намалени од 50 на 18 проценти, во замена за суспендирање на увозот на руска нафта од страна на Индија и намалување на трговските бариери.

Индија е во голема мера зависна од увозот на енергија и задоволува околу 90 проценти од своите потреби за нафта од странство.

Купувањето поевтина руска нафта му овозможи на Њу Делхи да ги намали трошоците за увоз откако Москва ја нападна Украина во 2022 година, а западните земји воведоа санкции врз рускиот енергетски сектор.

Индија неодамна почна да ги забавува купувањата на руска нафта.

Увозот во јануари изнесуваше околу 1,2 милиони барели дневно, додека се проценува дека ќе падне на околу еден милион барели дневно во февруари и на околу 800.000 барели дневно во март.

Договорот со Индија е дел од пошироката трговска стратегија на администрацијата на Трамп, која има за цел да ја намали зависноста на глобалниот пазар од руската енергија и да ги зајакне билатералните трговски односи со клучните партнери.