19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Трамп: Европа да се фокусира на војната меѓу Русија и Украина, а не на Гренланд

Свет

19.01.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп ги критикуваше европските лидери за отпорот кон неговите обиди за анексија на Гренланд и ги повика да се справат со сопствената безбедност.

Европа треба да се фокусира на војната меѓу Русија и Украина затоа што, искрено, гледате каде ги доведе тоа. На тоа треба да се фокусира Европа, а не на Гренланд“, изјави Трамп за Ен-Би-Си Њуз.

Тој нагласи дека не се откажува од својата намера да воведе дополнителни царини за државите што се спротивставуваат на неговата одлука за анексија на Гренланд. 

На прашањето дали би употребил сила за да го заземе Гренланд, Трамп кратко одговори: „Немам коментар“.

