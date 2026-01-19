 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Скршена спојка ја предизвикала железничката несреќа во Шпанија

Свет

19.01.2026

Истражителите на местото на несреќата пронајдоа оштетен спој на шината за кој се верува дека е клучната причина за излетувањето на возот од шините, објави „Ројтерс“, повикувајќи се на извор запознаен со првичните наоди од истрагата.

Според агенцијата, експертите кои ги истражуваат причините за несреќата од синоќа откриле скршен спој на шината.

