Трамп: Доаѓа денот на пресметка и одмазда

Фото: Facebook / Donald J. Trump

Американскиот претседател, Доналд Трамп, на својата социјална мрежа Truth Social напиша дека дека американската сојузна држава Минесота се соочува со „денот на пресметката и одмаздата“.

„Дали луѓето од Минесота навистина сакаат да живеат во заедница каде што има илјадници веќе осудени убијци, дилери на дрога и зависници, силувачи, насилно ослободени и избегани затвореници, опасни луѓе од странски ментални институции и лудници и други смртоносни криминалци кои се премногу злобни за да се споменат? Сè што патриотите од ICE сакаат е да ги отстранат од нивното соседство и да ги вратат во затворите и менталните институции од кои дошле, повеќето од нив во странски земји кои нелегално влегле во САД преку ужасната политика на отворени граници на поспаниот Џо Бајден. Каде и да одиме, криминалот се намалува“, напиша тој на Truth Social.

Трамп додаде дека во Чикаго е постигнат голем напредок и покрај слабиот и некомпетентен гувернер и градоначалник кои се борат против нас цело време.