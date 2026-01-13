 Skip to main content
13.01.2026
Трамп: Доаѓа денот на пресметка и одмазда

Американскиот претседател, Доналд Трамп, на својата социјална мрежа Truth Social напиша дека дека американската сојузна држава Минесота се соочува со „денот на пресметката и одмаздата“.

„Дали луѓето од Минесота навистина сакаат да живеат во заедница каде што има илјадници веќе осудени убијци, дилери на дрога и зависници, силувачи, насилно ослободени и избегани затвореници, опасни луѓе од странски ментални институции и лудници и други смртоносни криминалци кои се премногу злобни за да се споменат? Сè што патриотите од ICE сакаат е да ги отстранат од нивното соседство и да ги вратат во затворите и менталните институции од кои дошле, повеќето од нив во странски земји кои нелегално влегле во САД преку ужасната политика на отворени граници на поспаниот Џо Бајден. Каде и да одиме, криминалот се намалува“, напиша тој на Truth Social.

Трамп додаде дека во Чикаго е постигнат голем  напредок и покрај слабиот и некомпетентен гувернер и градоначалник кои се борат против нас цело време.

„Илјадници криминалци се отстранети! Демократите од Минесота ги сакаат немирите предизвикани од анархисти и професионални агитатори затоа што тоа го одвлекува вниманието од 19-те милијарди долари украдени од навистина лоши и пореметени луѓе. Не плашете се, големи луѓе од Минесота, денот на пресметка и одмазда доаѓа“, напиша Трамп.

