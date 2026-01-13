 Skip to main content
13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник

Дронови погодија четири танкери за нафта во Русија

Свет

13.01.2026

Фото: Freepik

Четири танкери за нафта управувани од грчки компании беа погодени од неидентификувани дронови денеска додека пловеа низ Црното Море кон терминалот на Конзорциумот за касписки гасовод (CPC) покрај рускиот брег, објавија руските медиуми.

Во моментот не е јасно кој стои зад нападите со дронови. Украина сè уште не коментира за ова прашање, а CPC одби да коментира за инцидентот.

Украинските сили на 29 ноември со дрон погодија едно од трите главни пристаништа на CPC во близина на пристаништето Новоросијск, што доведе до намалување на извозот и производството на нафта во Казахстан.

Производството на нафта и гас во Казахстан се намали за 35 проценти помеѓу 1 и 12 јануари, изјави извор запознаен со податоците, главно поради ограничувањата за извоз преку терминалите на Црното Море.

Министерството за енергетика на Казахстан денеска објави дека CPC продолжува да извезува нафта преку едно пристаниште.

