Судниот ден ќе го преживееме, но празен резервоар потешко

Ни остануваат часови до судниот ден на една цивилизација како што најави претседателот на САД Доналд Трамп по примиријето што го договори со Иран. Откако Трамп го нападна Иран, и он не знае зошто, Иран го затвори Ормутскиот теснец, па Трамп го нападна Иран за да го одблокира Ормутскиот тенсец, за потоа Иран уште посилно да го блокира теснецот, па тогаш и Трамп реши да го блокира веќе блокираниот Ормутски теснец.

Единствениот излез од оваа блокада е Трамп да почне со деблокада на блокираната блокада. Сега ќе му биде и полесно бидејќи ќе го деблокира она што самиот го блокираше. Уф Господ да му е напомош и на светот а и на нас со цената на нафтата. Судниот ден може и ќе го преживееме, што не сме преживеале досега, ама празни резервоари некако потешко, коментира авторот на ТВ Колумната „5 миниути со Чавез“.