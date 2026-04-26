Kако се случи најголемата финансиска измама во светот

Декември 2008 година разоткри шема што ги уништи животите на познати личности и обични луѓе, а последиците се чувствуваат и денес. Една декемвриска ноќ во 2008 година донесе неочекувано изненадување за илјадници инвеститори низ целиот свет. Веста за апсењето на Берни Медоф, познат финансиер од Волстрит, одекна како детонација, откривајќи ја најголемата Понци шема во историјата на Соединетите Американски Држави. Според обвинителството, измамата на Медоф оштетила 37.000 луѓе за дури 65 милијарди долари (околу 7,1 милијарди динари), а меѓу жртвите биле бројни светски ѕвезди, бизнис магнати и хуманитарни организации. Како што минувале деновите, јавноста ги дознавала имињата на познати личности кои изгубиле милиони.

Кевин Бејкон и Кира Сеџвик, пар познат по тоа што живеел дискретен живот далеку од холивудските скандали, се соочил со јавно откривање на нивните загуби. Во 2012 година, Сеџвик изјави за CNN: „Го гледам како болен човек. Ние сме возрасни луѓе кои направиле избор. Има многу луѓе кои поминале многу полошо од нас…“ Бејкон подоцна изјави за The Guardian: „Беше лош ден, но брзо сфативме што имавме, а не што изгубивме… Вистинските губитници се оние кои ги загубија сите свои животни заштеди.“ Продуцентот Џефри Каценберг, познат по хитови како „Шрек“ и „Кунг Фу Панда“, претрпе финансиски удар што го опиша како „болен и понижувачки“. Los Angeles Times наведе дека неговата фондација, пред откривањето на измамата, имала на располагање повеќе од 22 милиони долари (околу 2,4 милијарди динари). Каценберг и Стивен Спилберг делеле бизнис менаџер кој инвестирал со Медоф, а самиот Каценберг призна дека првпат слушнал за Медоф само неколку недели пред да избувне скандалот. Меѓу жртвите се и оние кои одлучиле јавно да не ги откриваат деталите.

Покојната актерка За За Габор наводно изгубила помеѓу 7 и 10 милиони долари (околу 760 милиони до 1,1 милијарда динари), додека фондацијата на Стивен Спилберг, исто така, претрпе значителни загуби, иако износот никогаш не беше официјално објавен. Џон Малкович, добитникот на Нобелова награда Ели Визел и познатиот водител Лари Кинг беа на долгиот список на повредени. Шемата на Медоф ги мамеше инвеститорите со години со ветувања за безбедна и висока заработка. Кога на 11.12.2008 година, измамата беше откриена во 2010 година, последиците беа незамисливи. Илјадници луѓе останаа без средства, а многумина мораа да ја преиспитаат својата доверба во финансиските институции. Медоф се изјасни за виновен во 2009 година и беше осуден на 150 години затвор.

Иако судскиот процес е завршен, последиците од измамата на Медоф сè уште се чувствуваат денес. Познати жртви, преку лични приказни, предупредуваа за опасностите од финансиските шеми и ја нагласија важноста на личната одговорност при инвестирање. Оваа измама останува симбол на нарушена доверба во финансискиот систем, а имињата на жртвите нè потсетуваат на човечката цена на алчноста и негрижата.