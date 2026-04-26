Човек мирно си јаде за време на хаосот во Белата куќа: Хит снимка на социјалните мрежи

Човек е снимен за време на преносот во живо на CNN од хотелот „Вашингтон Хилтон“ откако напаѓачот застрела агент на Тајната служба на настанот во Белата куќа на кој присуствувале 2.600 луѓе и претседателот Трамп.

Во моментот на пукањето, меѓу присутните се појави паника, најголем дел се кријат под масите додека обезбедувањето ги евакуира високите службеници.

Повеќето од високите гости потоа ја напуштија салата каде што се одржувше настанот, меѓутоа, се чини дека човекот кој е снимен во видеото не е потресен од драмата со пукањето и тоа не му го пореметило оброкот.

Тој седи додека другите се кријат под масите и јаде невознемирен. Набргу по објавувањето, видеото собра речиси пет милиони прегледи на мрежата X.

„Мој човек“, напишал корисникот кој го споделил видеото од сè уште неименуваниот човек.