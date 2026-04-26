Добро е што сите се безбедни:Светските лидери со осуда за инцидентот во Вашингтон

Светски лидери го осудуваат насилниот инцидент што се случи синоќа на вечерата со новинарите од Белата куќа, и додаваат дека со олеснување ја примиле информацијата оти американскиот претседател и гостите се безбедни.

Канадскиот премиер Марк Карни вели дека е добро што претседателот Доналд Трамп и првата дама, заедно со присутните, се безбедни.

„Моите мисли се со сите оние кои беа потресени од овој вознемирувачки настан“, вели Карни.

Неговиот австралиски колега, Ентони Албанезе, исто така вели дека е задоволен што слуша дека оние на местото на настанот се безбедни.

„Ја поздравуваме работата на Тајната служба и органите за спроведување на законот“, додава тој.

Каја Калас, високата претставничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност, ја изразува својата поддршка за американскиот претседател, првата дама и сите присутни, додавајќи дека политичкото насилство нема место во демократијата.

Британскиот премиер Кир Стармер вели дека е шокиран од сцените на вечерата со новинарите од Белата куќа во Вашингтон во текот на ноќта.

„Секој напад врз демократските институции или врз слободата на печатот мора да биде осуден на најсилен можен начин“, вели тој.

Стармер вели дека е огромно олеснување што Трамп, првата дама Меланија Трамп и другите присутни на настанот се неповредени.

Вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, силно го осудува обидот за напад и им упатува најдобри желби на присутните.

Шехбаз Шариф, пакистанскиот премиер, вели дека е длабоко шокиран од пукањето и ги упатува своите мисли и молитви до Трамп.

Индискиот премиер Нарендра Моди вели дека им испраќа најдобри желби за нивна понатамошна безбедност и благосостојба на претседателот, првата дама и потпретседателот.

„Им испраќаме почит“, вели мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум, додавајќи дека насилството никогаш не треба да биде начин.

Израелскиот претседател Исак Херцог го нарече инцидентот „грозоморен напад“.

И градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, вели дека политичкото насилство е апсолутно неприфатливо.

„Мило ми е што претседателот и гостите на вечерата на дописниците од Белата куќа се безбедни“, напиша Мамдани во објава на Икс.