Хаос и вознемиреност: Снимки од моментот на пукањето во салата каде беше Трамп

Американскиот претседател Доналд Трамп откри нови детали за вооружениот инцидент во Вашингтон, посочувајќи дека напаѓачот делувал решително и бил совладан благодарение на брзата реакција на Тајната служба.

Во обраќање пред новинарите во Белата куќа, Трамп изјави дека напаѓачот нападнал безбедносен контролен пункт со повеќе видови оружје, но бил неутрализиран за кратко време.

„Мажот нападна безбедносна контролна точка вооружен со повеќе парчиња оружје, а го совладаа неколку многу храбри припадници на Тајната служба“, изјави Трамп.

Тој посочи дека напаѓачот се движел брзо и нападот го започнал од оддалеченост од околу 50 метри, што дополнително ја усложнило ситуацијата.

„Знаете, нападна од оддалеченост од 50 метри, така што беше многу далеку од просторијата. Се движеше. Навистина се движеше“, рече Трамп.

Според него, првичните проценки на службите укажуваат дека станува збор за таканаречен „осамен волк“, односно лице кое дејствувало самостојно, без поддршка од други лица.

„Тоа беше тип кој изгледаше прилично злобно кога беше на подот“, додаде Трамп.

Тој објави и снимка на својата платформа „Трут Соушл“, на која се гледа лице како трча низ безбедносниот контролен пункт, на кратко изненадувајќи го обезбедувањето, пред тие да реагираат и да го извлечат оружјето.

Инцидентот предизвика сериозна безбедносна тревога, по што свечената вечера беше откажана, а сите присутни високи функционери беа евакуирани. Надлежните институции продолжуваат со истрагата за утврдување на сите околности поврзани со нападот.