Стрелачкиот вод се враќа како начин за извршување смртна казна во САД

Министерството за правда на САД ги поедностави процедурите за извршување на смртни казни и го додаде стрелачкиот одред на својата листа на прифатени методи на извршување.

Методите на извршување и временската рамка за преиспитување на одлуките се проширени.

Планот е криминалците да се погубуваат со смртоносна инјекција, но сега е дозволен и стрелачкиот одред.

Министерството му наложи на Федералното биро за затвори на САД да ја врати употребата на пентобарбитал за смртоносни инјекции.

Во наредните недели, Министерството за правда планира да воведе серија иницијативи насочени кон значително скратување на периодот на чекање за затворениците осудени на смрт и веќе одобри барања за смртна казна во 44 случаи.

Според Информативниот центар за смртна казна, во 2025 година се извршени речиси четири пати повеќе смртни казни отколку во претходните пет години.

Најмал број е забележан во 2021 година, кога биле погубени 11 лица, додека во 2025 година бројот бил 47.

Најстрогата казна во САД се изрекува како казна во 27 држави, а жалбите на пресудите може да траат со децении.

Претседателот Доналд Трамп претходно го укина мораториумот за смртна казна во случаи на федерална надлежност.