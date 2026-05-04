Tрамп тргна да го решава Ормутскиот теснец

Американскиот претседател, Доналд Трамп, одлучи да започне нова воено-поморска операција во Ормуската Теснина со цел да изврши притисок врз Иран по застојот во преговорите, објави Аксиос, повикувајќи се на американски претставници.

„Американскиот претседател сака акција. Тој не сака да стои во место. Тој сака притисок. Тој сака договор“, рече еден висок американски функционер.

Според извори, Трамп кон крајот на минатата недела разгледал план за испраќање воени бродови низ мореузот за да го отвори со сила, но во последен момент одлучил да преземе повнимателен пристап.

Почнувајќи од денеска американската морнарица ќе им помага на комерцијалните бродови безбедно да минуваат низ теснината, давајќи им совети за избегнување мини и подготвеност за интервенција во случај на ирански напад.

Засега, не е планирана директна придружба на бродовите, но американски воени бродови и авиони ќе бидат распоредени во близина, наведува Аксиос.

Командата на американските сили за Блискиот Исток (CENTCOM) објави дека операцијата „Проект слобода“ вклучува бродови разурнувачи со наведувани ракети, беспилотни летала, повеќе од 100 авиони и околу 15.000 војници.

Правилата за ангажман се променети, давајќи им на американските сили овластување веднаш да реагираат на закани, вклучувајќи ирански глисери или ракетни локации.

Извор близок до американскиот претседател оцени дека ова е „почеток на процес што може да доведе до конфликт со Иран“, додавајќи дека американската „хуманитарна“ мисија за ослободување на блокираните бродови би можела да даде легитимитет на евентуална воена реакција.

Командантот на CENTCOM, Бред Купер, претходно презентираше поамбициозен план што вклучуваше директно поминување на американски бродови низ теснината, додека се уништуваат ирански цели во случај на напад, но тоа сценарио досега не е усвоено.

Реакцијата на Иран, според американските претставници, ќе биде клучна за понатамошниот развој на ситуацијата.

Иран речиси секојдневно напаѓа бродови во областа.

Претседателот на комитетот за национална безбедност на иранскиот Парламент, Ебрахим Азизи, се закани со одмазда, велејќи дека секое мешање на САД ќе се смета за кршење на прекинот на огнот.

Иранските Вооружени сили објавија дека „агресивните дејствија на САД дополнително ќе ја комплицираат ситуацијата“ и ги повикаа трговските бродови да не минуваат низ теснината без координација со Техеран.

Во исто време, иранската новинска агенција Фарс објави дека ирански ракети погодиле американски воен брод, што ЦЕНТКОМ го негираше, наведувајќи дека американските сили спроведуваат операција и блокада на иранските пристаништа