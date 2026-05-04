04.05.2026
Филипче или не знае што говори или не живее во Македонија: Вели дека никаде од Бугарија не чул дека го негира нашиот идентитет

Лидерот на СДСМ Венко Филипче или не живее во реалноста или не е од Македонија. Не денешното одбележување од смртта на Гоце Делчев изјави дека не чул од никого во Бугарија дека го негира македонскиот идентиет.

Не сме чуле никаде од Бугарија дека го негира нашиот идентитет. Владите на СДСМ не направија ништо што ја загрозува иднината на  нашата држава.

Филипче уште додаде дека „Ако Гоце Делчев денес беше жив, би се срамел од оние што се повикуваат на неговото име додека уништуваат сè за што тој се бореше. Гоце Делчев се бореше за слободна и праведна Македонија.

