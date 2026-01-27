Сирискиот претседател утре ќе се сретне со Путин во Москва

Сирискиот претседател Ахмед ал-Шара утре ќе се сретне со својот руски колега Владимир Путин, што ќе биде втора средба меѓу двајцата лидери по соборувањето на сојузникот на Кремљ, Башар ал-Асад, во 2024 година.

„Планирани се разговори за состојбата на билатералните односи и перспективите за нивниот развој во различни области, како и за ситуацијата на Блискиот Исток“, соопшти руското претседателство.

Средбата ќе се одржи во време кога Москва се обидува да ги задржи своите воени бази во Сирија, а сирискиот претседател се надева дека ќе обезбеди екстрадиција на Башар ал-Асад, кој живее во егзил во Русија откако беше соборен.

Москва беше стратешки сојузник на поранешниот сириски претседател и воено интервенираше во Сирија во 2015 година во поддршка на владините сили против бунтовниците и џихадистите, меѓу кои беше и ал-Шара.

Соборувањето на Башар Асад му нанесе удар на руското влијание на Блискиот Исток, иако новата сириска влада досега одржува добри односи со Москва.